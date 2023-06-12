Назаров: Тардифу пора вникнуть в специфику русского языка, культуры и русского спорта

Известный тренер Андрей Назаров высказался о президенте Международной федерации хоккея Люке Тардифе, посоветовав функционеру вникнуть в специфику русского языка, культуры и российского спорта.

«Президенту ИИХФ Люку Тардифу пора вникнуть в специфику русского языка, русской культуры и русского спорта. Безусловно, нашу сборную нужно возвращать на мировую арену. Россия ни перед кем не прогибается и никогда не прогнётся, чем быстрее французский управленец это поймёт, тем будет лучше всем, в том числе всему мировому хоккею. Поздравляю всех больших праздником, с Днём России. Нужно любить и гордиться своим языком и своей родиной», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.