Назаров: Тардифу пора вникнуть в специфику русского языка, культуры и русского спорта
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Известный тренер Андрей Назаров высказался о президенте Международной федерации хоккея Люке Тардифе, посоветовав функционеру вникнуть в специфику русского языка, культуры и российского спорта.
«Президенту ИИХФ Люку Тардифу пора вникнуть в специфику русского языка, русской культуры и русского спорта. Безусловно, нашу сборную нужно возвращать на мировую арену. Россия ни перед кем не прогибается и никогда не прогнётся, чем быстрее французский управленец это поймёт, тем будет лучше всем, в том числе всему мировому хоккею. Поздравляю всех больших праздником, с Днём России. Нужно любить и гордиться своим языком и своей родиной», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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