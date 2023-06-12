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Номинант на «Везину» Хеллебайк отверг идею продления контракта с «Виннипег Джетс»

Вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк не собирается подписывать новый контракт с канадской командой. Об этом сообщает The Athletic.

Действующий контракт 30-летнего американского вратаря с «Джетс» истекает в конце сезона-2023/2024. По нему Коннор получает € 5,74 млн в год. Ранее сообщалось, что подписать контракт с Хеллебайком хотят «Баффало Сэйбрз», «Оттава Сенаторз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Питтсбург Пингвинз».

В сезоне-2019/2020 Хеллебайк выиграл приз лучшему вратарю сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Везину Трофи». В текущей кампании американец также попал в тройку претендентов на приз лучшему вратарю сезона-2022/2023.

Хеллебайк был выбран «Виннипегом» на драфте НХЛ — 2012 в пятом раунде под общим 130-м номером.