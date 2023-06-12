Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бобровский — лидер нынешнего плей-офф НХЛ по количеству спасений от голов

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский — лидер нынешнего плей-офф Национальной хоккейной лиги по количеству спасений от голов — GSAx, сообщается на сайте Money Puck.

Показатель GSAx — разности ожидаемого количества пропущенных шайб и количества шайб, пропущенных на самом деле — вратаря «пантер» составляет 19,7. То есть Бобровский суммарно спас «Флориду» практически от 20 голов в 18 встречах.

Вторым по этому показателю является российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, выбывший в первом раунде и в семи матчах плей-офф спасший команду от 8,8 гола. Третье место занимает вратарь «Вегаса» Эдин Хилл, чей GSAx за 15 встреч составляет 8,2.

Отметим, что пятый — голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, в шести матчах спасший команд от 3,7 гола.