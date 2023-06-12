Журналист The Athletic считает, что российский защитник Симашев уйдёт низко на драфте

Журналист The Athletic Скотт Уилер поделился мнением о российском защитнике Дмитрии Симашеве. Хоккеист примет участие в драфте — 2023. Уилер считает, что Симашев уйдёт под 36-м номером.

«Думаю, большинство скаутов сочли бы, что место Симашева — рядом с Сандином Пелликкой и Уилландером, после Рейнбахера, в диапазоне 10-20 мест. Но хотя я бы сказал, что нахожусь в меньшинстве, полагая, что Симашев немного уступает Уилландеру и Пелликке, это не такое крошечное меньшинство. Я, конечно, не одинок во мнении, что он последний из этих четырёх потенциальных проспектов. Однако можно с уверенностью предположить, что он будет выбран выше, чем тот номер, который я сейчас отмечаю — 36-й», — приводит слова Уилера The Athletic.