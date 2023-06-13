Фаворит драфта НХЛ Бедард назвал главные преимущества Фантилли. Он претендент на 2-й номер

17-летний нападающий Коннор Бедард высказался о своём 18-летнем соотечественнике Адаме Фантилли. Бедард — главный фаворит предстоящего драфта НХЛ — 2023, Фантилли — претендент на второй номер.

«Адам – отличный хоккеист. Он очень быстрый и динамичный, и, очевидно, он выделяется своей скоростью и габаритами. То, что он сделал в колледже, было в некотором роде беспрецедентно, это приятно видеть. Мы очень близки. Забавно, я думаю, что на старте чемпионата мира мы шутили по поводу того, что у нас брали интервью друг о друге, и мы такие: «Мы в одной команде, мы друзья». Мы поддерживали друг друга», — приводит слова Бедарда пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.

Драфт НХЛ пройдёт 29 июня.