Ведущий защитник «Флориды» Экблад заканчивал плей-офф сразу с несколькими травмами

Ведущий защитник «Флориды» Аарон Экблад заканчивал плей-офф сразу с несколькими травмами. Как сообщил главный тренер «Пантерз» Пол Морис, игрок обороны получил перелом ступни ещё в первом раунде серии с «Бостоном». Также по ходу плей-офф защитник получил два вывиха плеча и разрыв косой мышцы.
Пятый матч финала Кубка Стэнли с «Вегасом» пропустил лидер «Флориды» Мэттью Ткачук. Как стало известно позднее, причиной пропуска важной игры стал перелом грудины форварда, который он получил ещё в начале третьей игры финала.
Напомним, в третьем матче серии Ткачук угодил под мощный силовой приём Кигана Колесара, после чего покинул площадку в начале первого периода и вернулся лишь к середине второго после длительной проверки на сотрясение мозга. В том матче форвард сравнял счёт на последних минутах и помог «Флориде» одержать единственную победу в финальной серии.
Всего за 20 матчей плей-офф Экблад набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «+9».
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