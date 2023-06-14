Ведущий защитник «Флориды» Экблад заканчивал плей-офф сразу с несколькими травмами

Ведущий защитник «Флориды» Аарон Экблад заканчивал плей-офф сразу с несколькими травмами. Как сообщил главный тренер «Пантерз» Пол Морис, игрок обороны получил перелом ступни ещё в первом раунде серии с «Бостоном». Также по ходу плей-офф защитник получил два вывиха плеча и разрыв косой мышцы.

Пятый матч финала Кубка Стэнли с «Вегасом» пропустил лидер «Флориды» Мэттью Ткачук. Как стало известно позднее, причиной пропуска важной игры стал перелом грудины форварда, который он получил ещё в начале третьей игры финала.

Напомним, в третьем матче серии Ткачук угодил под мощный силовой приём Кигана Колесара, после чего покинул площадку в начале первого периода и вернулся лишь к середине второго после длительной проверки на сотрясение мозга. В том матче форвард сравнял счёт на последних минутах и помог «Флориде» одержать единственную победу в финальной серии.

Всего за 20 матчей плей-офф Экблад набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «+9».