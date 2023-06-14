Кессел: в «Торонто» говорили, что я не могу побеждать, а теперь я трёхкратный чемпион

Нападающий «Вегаса» Фил Кессел вспомнил критику во времена своего выступления за «Торонто». Форвард отметил, что ранее журналисты и болельщики говорили, что он не способен выигрывать матчи в плей-офф. Сегодня в составе «Вегаса» Кессел стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.

«Вспоминаю времена моей игры за «Торонто». В прессе меня критиковали и говорили, что я неспособен побеждать. Однако теперь я трёхкратный обладатель Кубка Стэнли. Вспомните это», — приводит слова Кессела журналист Майк Стефенс.

Кессел выступал за «Торонто» с 2009 по 2015 год. В составе «Питтсбурга» нападающий дважды становился обладателем Кубка Стэнли — в 2016 и в 2017 годах.

В текущем сезоне Кессел провёл все 82 матча регулярки, в которых набрал 36 (14+22) очков. В плей-офф форвард сыграл лишь четыре матча в серии первого раунда с «Виннипегом», в которых отметился двумя результативными передачами.