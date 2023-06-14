Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алексей Терещенко: Бобровский был достоин звания MVP и Кубка Стэнли

Алексей Терещенко: Бобровский был достоин звания MVP и Кубка Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион России Алексей Терещенко оценил победу «Вегаса» в Кубке Стэнли и заявил, что вратарь «Флориды» Сергей Бобровский заслужил получить награду лучшему игроку плей-офф.

«Я симпатизировал «Флориде» — с восьмого места дойти до финала… Сергей Бобровский был достоин звания MVP и Кубка Стэнли. Но «Вегас» оказался командой посильнее.

Барбашёв заработал себе новый хороший контракт! Молодец и умничка. После обмена из «Сент-Луиса» в «Вегас» говорили, что он что-то там с Тарасенко, но нет! Иван — хороший и добротный хоккеист, который умеет играть в атаке и обороне: забивать, ловить на себя шайбы. Поздравляю Ивана с победой и вторым Кубком Стэнли. Желаю, чтобы и дальше продолжал радовать болельщиков и своих близких», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В плей-офф Бобровский провёл 19 матчей, в которых одержал 12 побед с процентом отражённых бросков 91,5%.

Материалы по теме
Терещенко: Бобровского критиковали, но благодаря ему «Флорида» прошла в финал Кубка Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023