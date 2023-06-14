В «Рейнджерс» похвалили работу нового главного тренера Лавиолетта в прошлых командах

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри прокомментировал назначение Питера Лавиолетта на пост главного тренера команды.
«Мы очень рады, что Питер станет следующим главным тренером «Нью-Йорк Рейнджерс». Благодаря его большому опыту в качестве главного тренера команд в Национальной хоккейной лиге, а также успехам его коллективов на разных уровнях на протяжении всей его карьеры мы рады тому, что ждет его в будущем, когда он возглавит нашу команду», — приводит слова Друри пресс-служба «Рейнджерс» на официальном сайте.
Лавиолетт стал заменой Жерару Галлану, который покинул «рейнджеров» после вылета из Кубка Стэнли в первом раунде. «Рейнджерс», собравшие сильный состав и выменявшие Владимира Тарасенко и Патрика Кейна, проиграли стартовую серию розыгрыша Кубка Стэнли «Нью-Джерси Дэвилз» в семи встречах — 3-4.
- 14 июня 2023
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