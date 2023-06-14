«Ради него хочешь пройти через стену!» «Рейнджерс» возглавил один из лучших тренеров НХЛ

13 июня один из самых популярных клубов Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» определился со своим новым вектором развития. 37-м главным тренером в истории американского клуба стал один из самых авторитетных специалистов лиги Питер Лавиолетт. Соглашение с 58-летним уроженцем Франклина рассчитано на три сезона со среднегодовой зарплатой меньше $ 5 млн. На те самые три сезона, на которые как раз и остаётся порох у этого костяка состава американской команды.

Назначение Лавиолетта на Бродвей вызвало максимально неоднозначные эмоции у болельщиков «Рейнджерс» по обе стороны океана. Согласно поступавшей информации от ведущих североамериканских инсайдеров, высшее руководство «синерубашечников» делало свой выбор между Лавиолеттом и Джоном Хайнсом. И кажется, что подобные утечки – это единственное, что хоть как-то погасило негативный фон от решения Криса Друри и Джеймса Долана. «Всё лучше, чем Хайнс, и всё-таки но…» — именно таким был основной лейтмотив в фан-среде «Рейнджерс».

Негативные эмоции от назначения Лавиолетта стали следствием его работы в «Вашингтоне». В столичном клубе 58-летний тренер действительно основательно подпортил реноме, впервые за всё время своей карьеры не сумев добиться ровным счётом никакого результата. Апофеозом его пребывания в «Кэпиталз» стало первое за девять лет её непопадание в розыгрыш плей-офф, что и привело к закономерной отставке Лавиолетта, ведь и за предыдущие два сезона Питер так и не смог провести Александра Овечкина и его партнёров дальше первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

И вот теперь возникает резонный вопрос – перечёркивает ли один провал Лавиолетта всё то наследие, которое он создавал в течение двух последних десятилетий в этой лиге? В «Рейнджерс» посчитали, что нет, и сделали самый очевидный выбор в сложившейся ситуации, доверив свою команду Питеру.

«Впечатляющее резюме Питера, которое включает в себя победу в Кубке Стэнли, а также выход в финал с тремя разными командами, сделало его одним из самых уважаемых тренеров в лиге. По мере того, как мы продвигаемся к нашей цели, – стабильно бороться за Кубок Стэнли, я уверен, что Питер – подходящий тренер, который возглавит нашу команду», – заявил владелец «Рейнджерс» Джеймс Долан.

О каком резюме говорят в «Рейнджерс»? Питеру Лавиолетту 58 лет, из которых 22 последних года жизни он провёл в роли главного тренера одного из клубов НХЛ. Патрик Руа недавно в одном из интервью вспоминал свой разговор с одним из бывших тренеров «Рейнджерс» Аленом Виньо, который теперь пребывает в статусе безработных. «Я помню, как после ухода из «Колорадо» говорил с Аленом Виньо. Он мне сказал: «Знаешь, Пэтти, в НХЛ всего-то три десятка тренеров». Он был прав. В лиге мало возможностей получить работу, и это надо рассматривать как привилегию», — вспоминал Руа.

Долгое время в начале этого века в НХЛ было всего 30 мест для работы главным тренером, сейчас их число увеличилось на две позиции, но специалистов, желающих себя проявить, в разы большее число. И тем не менее именно Лавиолетт является тем самым тренером, который за 22 последних сезона всегда был при деле. Почему так происходит?

У Питера получилось потрясающее начало карьеры, как раз в Нью-Йорке, только не в «Рейнджерс», а в «Айлендерс». Он возглавил «островитян» в апреле 2001 года, приняв команду, которая на протяжении семи лет подряд не могла пробиться в плей-офф НХЛ. Это был худший период за всю историю американского клуба, аналогов которому с тех пор больше не происходило.

В дебютный сезон на Лонг-Айленде под руководством Лавиолетта «Айлендерс» с ходу заняли второе место в Столичном дивизионе, тренер уверенно вывел команду в плей-офф, где она в семиматчевой серии проиграла «Торонто Мэйпл Лифс». В следующем сезоне «островитяне» снова уступили в первом раунде плей-офф «Оттаве Сенаторз», и Лавиолетт перешёл на работу в «Каролину Харрикейнз».

Питер Лавиолетт Фото: nhl.com

Сейчас очень модно отмечать стабильность «Каролины» Рода Бриндамора и её постоянные выходы в дальние раунды плей-офф, но канадскому специалисту и его команде никак не удаётся сделать главный шаг в направлении Кубка Стэнли. А вот 17 лет назад, когда Бриндамор был капитаном «Каролины», в сотрудничестве с Лавиолеттом, этот шаг был сделан, и «ураганы» первый и по-прежнему единственный раз в своей истории стали чемпионами НХЛ.

В двух следующих сезонах «Харрикейнз» даже не попали в плей-офф, и дороги клуба и его главного тренера разошлись. Дальше Питер управлял «Филадельфией Флайерз» (выход в финал Кубка Стэнли — 2010), «Нэшвилл Предаторз» (выход в финал Кубка Стэнли — 2017) и, собственно, «Вашингтоном» (единственный провал в его тренерской карьере). После неудачи в «Кэпиталз» столичной команде требовались свежие взгляды на состав и игру, а Лавиолетту — смена обстановки. Теперь бывший тренер Александра Овечкина возьмётся за ньюйоркцев.

Назначение Лавиолетта в «Рейнджерс»: «Нью-Йорк Рейнджерс» назначил на пост главного тренера Питера Лавиолетта

Идея с назначением занимающего восьмое место за всю историю НХЛ по победам в лиге среди главных тренеров на Бродвей буквально лежала на поверхности. Лучшего свободного кандидата «Рейнджерс» было просто не найти. Джоэль Кенневилль всё ещё находится в чёрном списке НХЛ, и ждать доступности канадского специалиста можно было слишком долго. Майк Салливан не потерял работу в «Питтсбурге», а Шелдон Киф пока ещё остался у руля «Торонто».

Говорят, что долгое ожидание руководства «Рейнджерс» во многом было связано именно с этими двумя фамилиями. Из свободных тренеров выбор был между Лавиолеттом, Хайнсом и ассистентами главных тренеров в других клубах. Возможно, что назначение условного Джея Литча (ассистент в «Сиэтле») могло принести «синерубашечникам» в перспективе более интересный хоккей, но слишком многое сейчас стояло на кону в «Рейнджерс». У этого состава команды осталось два-три сезона до тех пор, пока Крис Крайдер, Мика Зибанеджад, и да, даже Артемий Панарин, не начнут уезжать с ярмарки. Здесь и сейчас руководству команду был нужен абсолютно понятный тренер, давно зарекомендовавший себя в этой лиге.

Питер Лавиолетт Фото: Jess Rapfogel/AP/ТАСС

Лавиолетт — специалист абсолютно консервативных взглядов. Стилистически Питер ставит на агрессию, движение и давление. Вертикальный хоккей без лишних изысков. Схемы американца утомили в «Вашингтоне» Евгения Кузнецова, который попал в кризис, лишившись вдохновения для творчества на льду. Такой хоккей Лавиолетт продвигал не только в «Вашингтоне». Нечто подобное обязательно увидим от «Рейнджерс». Питер призван выжать максимум из нынешнего костяка. Вкупе с Игорем Шестёркиным на последнем рубеже эта ставка может сработать.

Один из главных вопросов, возникающих у большинства фанатов «Рейнджерс»: стоило ли увольнять Жерара Галлана ради Лавиолетта? Но этот вопрос не имеет никакого смысла. Галлана увольняли не ради Лавиолетта, а потому что он окончательно разрушил отношения с генеральным менеджером и одновременно президентом клуба, а также потерял раздевалку. Сообщалось, что после завершения сезона ключевые игроки «Рейнджерс» имели беседы с Друри, в которых они высказывали своё мнение относительно причин провала команды. И весь массив полученной информации сработал против Галлана.

С Лавиолеттом подобное вряд ли произойдёт. Да, есть свежий пример Кузнецова, который так и не смог встроиться в систему американского специалиста. Но обратных историй гораздо больше. Визитной карточкой Лавиолетта на протяжении двух десятилетий в НХЛ была его способность сплотить команду. Во время его работы в «Айлендерс» он пригласил тренерский штаб на командную вечеринку в честь Хэллоуина. В «Каролине» он собирал вместе всю команду, тренерский штаб и администрацию, чтобы посмотреть «Футбол в понедельник вечером».

Защитник «Каролины»-2006 Аарон Уорд так охарактеризовал своего тренера: «Ради него ты хочешь пройти сквозь стену». Вот что он делал. Он стал тренером для игроков ещё до того, как это стало модным. Я помню тот сезон в «Каролине». В самом начале наши отношения не были простыми, но в конце того года я готов был назвать своего сына Питером Лавиолеттом-младшим».

Спустя несколько лет в подобном ключе высказывался и лидер «Филадельфии» Скотт Хартнелл, а потом уже в «Нэшвилле» Питер угодил в историю, в которой Галлана просто невозможно было себе представить. Работая главным тренером «хищников», Лавиолетт устроил пари со своими игроками. Тренер заверил, что если «Нэшвилл» выиграет оба матча в турне по Альберте, то он наденет голову быка. И это произошло.

58-летний специалист проповедует жёсткую систему игры на льду с активным форчекингом, индивидуальной защитой и большим количеством бросков по воротам. И при этом Лавиолетт в 95% случаев всегда выстраивал идеальные отношения со своими хоккеистами. Причём идеальные отношения не подразумевали какого-то расслабона или наплевательского отношения к дисциплине.

«Перед тем самым чемпионским сезоном Лавви недвусмысленно намекнул, что мне надо бы сбросить минимум 15 фунтов веса. Дальше был лучший сезон в моей карьере. Тренеры будут разоблачены как мошенники, если вы не тот, за кого себя выдаёте. Лавви живёт тем, что говорит. Он придерживается тех же стандартов, что и его игроки», — завершает воспоминания Уорд.

«Питер заставляет игроков поверить в свою систему. Я был тренером 37 лет, и он лучший главный, с которым я работал – и я говорю не только о его профессиональных качествах, но и о личных», – рассказывал Пит Фризен, тренер по физподготовке.

Питер Лавиолетт Фото: Steve Roberts/AP/ТАСС

Во всех командах, кроме «Вашингтона», тренерские методы работы авторитетного специалиста так или иначе каждый раз срабатывали на коротком интервале времени, после чего клубу требовался, как это модно говорить, новый тренерский голос. Американец — не тренер для развития молодых и игры вдолгую. Алекси Лафреньер и Каапо Какко вряд ли сейчас вздохнут полной грудью. Но у этого «Рейнджерс» впереди как раз и есть тот самый короткий интервал времени, чтобы успеть всё-таки добраться до главной цели, прежде чем появится необходимость уходить в новую перестройку.

Питер способен добавить команде столь необходимой ей жёсткости, избавить пятак от проходного двора и выдрессировать всю команду на более вертикальный хоккей, в котором пахать в обороне придётся каждому звену. И Лавиолетт – оптимальный выбор для клуба именно на этом участке его истории. Артемию Панарину наверняка будет дозволено чуть больше, чем другим, но полную свободу действия он вряд ли получит, и уроженцу Коркино в этой ситуации остаётся только пожелать лишь не повторить путь Кузнецова. И понять, что и ему придётся адаптироваться под новые тренды, иначе можно так и закончить карьеру в НХЛ без кубка.