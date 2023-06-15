Фетисов отреагировал на решение НХЛ запретить Барбашёву привезти Кубок Стэнли в Россию

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение НХЛ не разрешить забрать Кубок Стэнли в Россию обладателю трофея российскому нападающему «Вегаса» Ивану Барбашёву.

«В первую очередь надо поздравить его с победой. Что касается кубка, то он принадлежит НХЛ. Она принимает решение, что делать. Мне тоже в своё время не разрешали привезти кубок, когда мы выиграли его в первый раз. Тем не менее через какое-то время он прилетел в Россию. Все мы знаем, что наш парень выиграл! Его имя по-любому будет выгравировано на нём. Это наш русский воспитанник», — цитирует Фетисова «Известия».

Барбашёв выиграл свой второй Кубок Стэнли. В прошедшем плей-офф Барбашёв за 22 игры набрал 18 (7+11) очков.