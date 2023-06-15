Кессел: хочу продолжать играть и не чувствую себя старым, любовь к хоккею не угасла

Нападающий «Вегаса» Фил Кессел поделился эмоциями от завоевания своего третьего Кубка Стэнли и заявил, что намерен продолжать карьеру игрока, несмотря на возраст в 35 лет.
«Это особенный момент, поскольку я могу разделить победу со своей дочерью. В момент первых двух чемпионств её ещё не было на свете. А теперь мы можем вместе сфотографироваться с кубком.
Никогда не знаешь, когда у тебя появится шанс взять титул. Первая такая возможность выпала мне только спустя десять лет. А теперь я трёхкратный чемпион! Я хочу продолжать играть. Моя любовь к хоккею не угасла. Я не чувствую себя старым», — цитирует Кессела TSN.
Кессел выступал за «Торонто» с 2009 по 2015 год. В составе «Питтсбурга» нападающий дважды становился обладателем Кубка Стэнли — в 2016 и 2017 годах.
В текущем сезоне Кессел провёл все 82 матча регулярки, в которых набрал 36 (14+22) очков. В плей-офф форвард сыграл лишь четыре матча в серии первого раунда с «Виннипегом», в которых отметился двумя результативными передачами.
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