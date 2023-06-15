Рябыкин: не удивлюсь, если по пути «Вегаса» пойдёт и новый «Авангард» при Курьянове

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин провёл параллели между игрой «Вегаса» и «Авангарда», который выигрывал Кубок Гагарина в 2021 году, и порассуждал, по какому пути пойдёт омский клуб.

«Пожалуй, какие-то параллели с тем «Авангардом» просматриваются. У «Вегаса» все звенья мастеровитые и одновременно рабочие, все следуют системе. Боб Хартли на эти моменты именно командного механизма всегда обращает особое внимание. «Флорида» напомнила другой «Авангард» — этого сезона? Согласен, «Флорида» — не такая однородная команда, как «Вегас», всё-таки есть разделение на одно-два звена, дающих результат, и ребят, которые его сохраняют и поддерживают. В принципе та же картина с «Авангардом»-2022/2023.

По пути «Вегаса» или «Флориды» пойдёт современный «Авангард»? Я уже говорил, что «Авангард» возглавил опытный специалист Антон Курьянов, который многое знает именно изнутри клуба. О тренерской системе Омска говорить не хотел бы, коллег в прессе не обсуждаю. Но понятно, что Курьянову после потери Толчинского, Грицюка и, видимо, Ткачёва придётся пересобирать и перезапускать атаку команды, делать её более сбалансированной. Безусловно, тут возникает пример как раз «Вегаса» — системной, тщательно выстроенной команды без больших звёзд. Не удивлюсь, если по этому пути пойдёт и новый «Авангард», — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.ru.

В прошлом сезоне «Авангард» уступил «Ак Барсу» в финале Восточной конференции в пяти матчах. «Вегас» выиграл свой первый Кубок Стэнли спустя шесть лет после создания клуба.