«Отбросы» выиграли». Реакция Америки на чемпионство «Вегаса»

Спустя шесть лет после дебюта в НХЛ «Вегас Голден Найтс» стал царём горы и взял свой первый Кубок Стэнли. Как и предполагалось изначально, но если раньше в такое стремительное восхождение на вершину сложно было поверить, то теперь – придётся. И пока Америка отдаёт почести чемпиону, Билл Фоли уже думает над тем, что бы ещё такого безумного загадать для своей команды.

«Вегас» обошёл систему и взбесил людей. «Отбросы» выиграли»

«Вегас» обошёл систему, взбесил людей и выиграл Кубок Стэнли. «Плей-офф за три года, Кубок за шесть лет», — говорил владелец «Вегаса» Билл Фоли перед дебютным сезоном. «Голден Найтс» пошли дальше и в первом же сезоне дошли до финала. «После этого Билл сказал – окей, теперь Кубок за три года». Не знаю, было ли это в прессе», — вспоминает Райлли Смит.

С одной стороны, это понятная цель от полного энтузиазма нового владельца. С другой — график Фоли был полным безумием. Но когда «Вегас» катал хоккейный Святой Грааль перед своими полными радости болельщиками, это уже не казалось таким уж безумием. «Отбросы» выиграли. Кубок за шесть лет», — пишет ESPN.

«Потрясающее достижение для команды, которой 10 лет назад даже не существовало. С шестью оригинальными «отбросами» в составе «Голден Найтс» построили невероятно глубокую команду за короткий отрезок времени, выменяв Пьетранджело, Стоуна и Айкела – звёздную мощь в дополнение к выдающемуся набору игроков второго плана.

И этим звёздам не потребовалось много времени, чтобы проявить себя в самом важном матче. Празднества начал Стоун, забив один из красивейших голов в меньшинстве. Затем Джек Айкел начал очередную атаку два в одного, которая закончилась голом Хага. После первого периода во «Флориде» ещё теплилась жизнь. Затем Алек Мартинес её забрал. Затем пали последние препятствия. «Вегас» продолжил истребление обороны «Флориды», доведя счёт до 5:1. В третьем периоде они без напряга довели дело до конца, усмиряя отчаянные, но тщетные попытки «Флориды» спастись. Когда время вышло, арена взорвалась радостью. «Вегас» застолбил за собой звание чемпионов мира», — пишет The Hockey News.

«Отдохну и подумаю над следующим бредовым заявлением»

«Что ж, оказалось, что это не «Виннипег» был не очень, не «Эдмонтон» заглох и не «Даллас» был скучным. Оказалось, что «Вегас» выиграл Кубок Стэнли, потому что был хорошей командой. Но почему мы так долго не хотели этого признавать? Что, дело в относительно тихом дедлайне? Может, мы не хотели признавать, что агрессивный подход «Вегаса» работает и создаёт успешный продукт?» — пишет Bleacher Report.

«В то время это было слишком безумно. 22 ноября 2016 года владелец нового клуба сделал простое заявление: «Плей-офф за три года, Кубок за шесть лет». Первое предсказание команда сокрушила в первом же году, дойдя до финала. Но пара спадов и спорных решений охладили ожидания «Вегаса». Дикий оптимизм превратился в погоню.

Сегодня «Голден Найтс» завершили практически невозможный путь от новичка до чемпиона. Как и утверждал Билл Фоли, за шесть лет. «Голден Найтс» доминировали над «Флоридой», выиграв в пяти матчах и со счётом 9:3 – в последней игре. На чемпионском льду Фоли не решился дать очередные предсказания, заявив с улыбкой: «Скажу через пару месяцев. Отдохну и подумаю над следующим бредовым заявлением», — пишет Vegas Hockey Now.

«Вегас» сорвал джекпот. «Голден Найтс» обыграли «Флориду» в пяти матчах, и авантюра Фоли с хоккеем в пустыне сработала. Что это было за шоу. Тренер Брюс Кэссиди доставил удовольствие болельщикам, выпустив на стартовое вбрасывание пятерых из шестерых оригинальных «отбросов». Марк Стоун оформил хет-трик, Маршессо – отдал передачу, Джек Айкел – три передачи. Маршессо же был признан самым ценным игроком плей-офф. Всё сложилось для «Вегаса», — пишет The Star.

«Вегас Голден Найтс» — обладатель Кубка Стэнли Фото: Abbie Parr/AP/ТАСС

«Не буду спать несколько дней»

«Золотые отбросы» — те самые, которые с командой с первого года, набрали в этом плей-офф 79 очков, а Маршессо взял и «Конн Смайт». «Как будем праздновать? Думаю, несколько дней не буду спать», — сказал MVP.

«Вспоминаю свои дни в «Торонто». Журналисты говорили, что я не способен победить. А теперь я – трёхкратный чемпион. Помните об этом. Будет весёлая ночь. Постараюсь не блевать», — сказал Фил Кессел.

«Не верится. Это безумие, какой-то сюр! В детстве мечтаешь об этом каждый день. Оказаться на этом месте, с этой командой, на этой арене – это мечта, которая стала реальностью», — сказал Эдин Хилл.

«Невероятно! Когда мне передали Кубок, я посмотрел в глаза своих партнёров. Это самое сумасшедшее чувство, что я когда-либо испытывал! Даже не могу его описать, это всё, что только можно представить. Изнурительные 82 матча регулярки, четыре серии плей-офф, ты пашешь и пашешь, и в конце остались только мы. Невероятно», — отметил Марк Стоун.

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«Это была дикая авантюра. Первый год был особенным, мы сразу смогли создать победную культуру, и это всё изменило. Последние пару лет мы бились в дверь и наконец её выбили», — сказал защитник Брейден Макнэбб.

«Об этом мечтает каждый. Ты переходишь в такой клуб с ожиданиями – победить. Это особенное место. Их называют «отбросами», парни создали эту культуру. И я очень горжусь, что являюсь её частью», — сказал Джек Айкел.