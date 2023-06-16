Журналист НХЛ объяснил, почему считает «Тампу» одним из главных кандидатов на Кубок Стэнли

Журналист сайта НХЛ Шон Рурк рассказал, почему считает «Тампа-Бэй» одним из главных претендентов на завоевание Кубка Стэнли в следующем сезоне.

«Кажется, все забыли о «Тампа-Бэй». Вы их помните? Ещё одна команда из Флориды. Только эта была в финале в каждом из трёх прошлых сезонов, выиграв дважды. Да, они проиграли в этом сезоне в первом раунде «Торонто», но дело не в этом. У них кончился бензин после столь интенсивной игры в хоккей за последние три сезона. Теперь им предстоит долгое межсезонье, чтобы отдохнуть, набраться сил, восстановиться и перезарядиться.

Когда они вернутся в следующем сезоне, они будут хорошо отдохнувшими и голодными до побед. У них по-прежнему будет лучший вратарь в мире в лице Андрея Василевского, динамичные нападающие, способные решать исход игры, такие как Никита Кучеров и Стивен Стэмкос, и защитник мирового уровня в лице Виктора Хедмана. Да, они все станут на год старше, но всё ещё способны выиграть Кубок Стэнли. И с Джоном Купером, дёргающим за ниточки со скамейки запасных, и Жюльеном Бризбуа, латающим дыры в качестве генерального менеджера, «Лайтнинг» остаются несомненной угрозой для завоевания ещё одного титула», — цитирует Рурка сайт НХЛ.