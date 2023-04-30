«Тампа» вылетела уже в первом раунде. Что теперь делать недавнему гегемону НХЛ?

Две вещи, казавшиеся невозможными, воплотились в одном событии. «Торонто» выиграл серию плей-офф впервые за 19 лет и праздновал победу так, как будто уже выиграл Кубок — а «Тампа» после трёх финалов закончила свой кубковый путь в первом же раунде, да ещё и на домашнем льду.

Конечно, чемпионская форма не может быть вечной. «Чикаго» после Кубка-2015 выиграл лишь одну серию, да и ту в квалификационном «пузыре». «Питтсбург» после кубкового дубля выиграл лишь один раунд плей-офф за все последующие годы, «Лос-Анджелес» после двух чемпионств за три года первый раунд так и не перевалил, плюс пропустил плей-офф в следующем году после второго Кубка. На этом фоне форма «Тампы» уже выглядит уникальной — но это не значит, что это состояние естественное для каждого чемпиона, перемены напрашиваются.

Нельзя вечность варить кашу из топора. После двух Кубков пошли разговоры о том, что Жюльен БрисБуа был настоящим мозгом «Тампы», который делал реальную работу за Стива Айзермана, который в клубе так ничего лично и не выиграл. Однако Стиви Уай был всё-таки визионером, который не боялся в случае чего менять людей, трейд которых было сложно представить: он сделал казавшийся тогда рискованным шаг с обменом Джонатана Друена, вытаскивал из Нью-Йорка Райана Макдону, превращая девять игр Бена Бишопа в «Лос-Анджелесе» в словацкого домоседа Эрика Чернака. Нынешняя «Тампа» не покушается на лидеров.

Жюльен БрисБуа Фото: nhl.com

БрисБуа в своё время гениально поставил последний мазок к костяку, который собирали несколько лет, абсолютно фантастически вписал команду в потолок, при этом не нарушив ни строчки из коллективного соглашения. Дальше как будто пошло ежегодное повторение шага с Коулман — Гудроу — каждый год команда, которая сделала себе имя в первую очередь за счёт креативности, закупалась боевитыми домоседами и чекерами. Ник Пол, Дэвид Савар, Брэндон Хагель, Таннер Жанно, Майки Эйссимонт, Кори Перри на рынке свободных агентов — фарватер селекции очевиден. «Тампа»-2023 — это больше про характер.

С учётом того, что «Тампа» получила одного из лучших вратарей мира и человека, который уже делает заявку на подобающее место в истории, такая тактика была логичной. Уже прошлогодние «Лайтнинг» были, скорее, оборонительной командой — это не был откат, но и условные кружева были отвергнуты в пользу чёткой системности. Своё лидеры всё равно забили бы, а парень в воротах подтащил бы — это было логично.

Однако даже металл устаёт. Представить, что в этой серии так сыграет Василевский, было невозможно. Что угодно: очередная нервная игра от Кучерова, уход в тень Стэмкоса, атакующая немочь нижних звеньев казались более логичным вариантом, чем то, что Большой Кот вдруг столько пропустит в первых четырёх матчах. Конечно, во многом виноваты многочисленные отскоки и подставления, да и наш голкипер достойно провёл пятую и шестую игры, но при 1-3 было уже поздно.

За шесть игр Василевский пропустил 3,4 гола сверх ожидаемого и, скорее всего, по этому показателю будет худшим вратарём первого раунда. С другой стороны, и защита «Тампы» стала хуже: по сравнению с прошлым годом команда потеряла Макдону в «Нэшвилл», а из-за травмы после первого матча не играл ключевой домосед Чернак. Именно из-за этого атака «Торонто» получила возможность так действовать на «скринах», с которых пришла половина голов, забитых «листьями» в первых четырёх матчах.

Впереди у «Тампа-Бэй» очередное лето потолочной эквилибристики: у команды есть где-то $ 10 млн на восемь позиций в составе. Вряд ли удастся сохранить 33-летнего свободного агента Алекса Киллорна, который может получить последний большой контракт своей жизни. Скорее всего, распадётся звено «школьного автобуса» — истекают соглашения у Белльмара и Перри, которые уже давно не школьники. Истекают контракты купленного за огромную цену Жанно и Росса Колтона, которые становятся ограниченно свободными агентами и могут претендовать на сделки в районе $ 1,5–2 млн.

Таннер Жанно Фото: nhl.com

В этой «Тампе» не нравится то, что она перестала доводить людей до основы. Раньше тот же Жанно пробился бы в состав через школу жизни «Сиракьюза», на него не надо было бы тратить пять драфт-пиков и игрока. Именно эта система, которая превращала незадрафтованных и выбранных в седьмом раунде игроков в звёзд, была главным преимуществом системы «Лайтнинг». А теперь не видно новых Палатов, Пойнтов и Чирелли: последний выпускник клубной вертикали — 26-летний Росс Колтон. Драфт-пики, под которыми «Тампа» раньше могла выбрать нового таланта, теперь пачками улетают в обменах ради уже готовых игроков.

Этот костяк пока ещё не постарел и наверняка станет привлекать «охотников за перстнями», которые будут готовы поступиться деньгами ради классной системы, нулевых налогов и хорошего климата. Однако напрашивается и омоложение: об этом как-то не говорится, но средний возраст нападения «Лайтнинг» в этом плей-офф подобрался к 30 годам. Возможно, именно из-за этого «молнии» проиграли два овертайма в этой серии и прошлогоднем финале?

Сказать, что межсезонье у «Тампы» будет непростым, будет банальностью — когда оно у команды за последние годы было простым? Однако оно точно должно стать решительным — «Лайтнинг» слишком долго не рисковали по-крупному и меняли только мелкие детали. В общем, этим «Лайтнинг» нужно принять парочку нестандартных решений — поверить в нового Андрея Кузьменко из Европы, например.