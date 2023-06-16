Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Министр спорта Татарстана рассказал о финансировании «Ак Барса» и «Рубина»

Министр спорта Татарстана рассказал о финансировании «Ак Барса» и «Рубина»
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал о финансировании местных команд — хоккейного «Ак Барса» и футбольного «Рубина».

«С деньгами всегда есть проблемы, даже при их наличии. Но вроде никаких сбоев нет, мы живём с теми партнёрами, которые существуют, — «Татнефть» у «Ак Барса» и «Сибур» у «Рубина». Все обязательства были выполнены, и по новому сезону, думаю, всё будет нормально», — приводит слова Леонова «РИА Новости Спорт».

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Рубин» выиграл Первую лигу и вернулся в Российскую футбольную Премьер-Лигу. «Ак Барс», в свою очередь, стал первым в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги в регулярном чемпионате. Кроме того, казанцы добрались до финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА и даже отыгрались со счёта 1-3, но всё равно уступили армейцам.

Материалы по теме
Билялетдинова засыпали деньгами. Возьмёт ли «Ак Барс» четвёртый Кубок Гагарина?
Билялетдинова засыпали деньгами. Возьмёт ли «Ак Барс» четвёртый Кубок Гагарина?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023