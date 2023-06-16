Министр спорта Татарстана рассказал о финансировании «Ак Барса» и «Рубина»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал о финансировании местных команд — хоккейного «Ак Барса» и футбольного «Рубина».
«С деньгами всегда есть проблемы, даже при их наличии. Но вроде никаких сбоев нет, мы живём с теми партнёрами, которые существуют, — «Татнефть» у «Ак Барса» и «Сибур» у «Рубина». Все обязательства были выполнены, и по новому сезону, думаю, всё будет нормально», — приводит слова Леонова «РИА Новости Спорт».
Напомним, в сезоне-2022/2023 «Рубин» выиграл Первую лигу и вернулся в Российскую футбольную Премьер-Лигу. «Ак Барс», в свою очередь, стал первым в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги в регулярном чемпионате. Кроме того, казанцы добрались до финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА и даже отыгрались со счёта 1-3, но всё равно уступили армейцам.
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