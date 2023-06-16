Билялетдинова засыпали деньгами. Возьмёт ли «Ак Барс» четвёртый Кубок Гагарина?

Накануне «Ак Барс» сделал официальное заявление по тренерскому штабу на следующий сезон. Главная новость – Зинэтула Билялетдинов остался в Казани. Новый контракт со специалистом рассчитан сроком до конца сезона-2023/2024.

Зинэтула Хайдярович — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (2009, 2010, 2018). Пятикратный чемпион России как тренер. Специалист вернулся к работе с казанским клубом в конце декабря 2022 года (сменил провалившего работу Олега Знарка) и помог команде преобразиться. «Ак Барс» после возвращения Билялетдинова потерпел лишь три поражения в основное время в 25 матчах и выиграл Восточную конференцию. Казанцы дошли до финала Кубка Гагарина, где в семиматчевой битве проиграли ЦСКА.

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«Решение было непростым, я серьёзно думал о продлении контракта, в итоге на меня повлияло много факторов. Я поработал с командой полгода, узнал её и хочу довести дело до конца. Сезон был неплохим, но хочется ещё лучше, чтобы ребята почувствовали вкус большой победы. И часто ко мне подходили наши болельщики, простые казанцы и просили остаться в команде – это тоже сыграло свою роль.

Мы видим большую перспективу в этом составе, мне комфортно работать с этими игроками и тренерским штабом. Сезон будет непростым, надо серьёзно готовиться, чтобы начать регулярный чемпионат без раскачки. Перед отпуском мы сказали ребятам, что команды против нас будут играть с большой отдачей, потому расслабляться нельзя и нужно демонстрировать тот хоккей, который мы показывали в концовке прошлого сезона», — прокомментировал своё назначение сам специалист.

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Зинэтула Билялетдинов, безусловно, знаковый тренер для казанского гранда. Его любят болельщики и руководство республики, уважают хоккеисты и коллеги по тренерскому цеху. Не просто так в своей речи Билялетдинов говорит, что хочет довести дело до конца. Это ключевой момент. Четвёртый кубок маячил перед глазами уже в этом сезоне, но уж больно хорошо выглядел ЦСКА с Сергеем Фёдоровым.

Не будем забывать, что Зинэтуле Хайдяровичу уже 68 лет, а потому дальние перелёты и тренировки отнимают всё больше сил. Не просто так в завершившемся чемпионате на льду с хоккеистами по большей части работали Бойков и Бабенко, в то время как главный тренер наблюдал за занятиями от бортика. И это главный минус в назначении Билла: хватит ли у него здоровья и энергии управлять командой на протяжении всего чемпионата и держать её в узде?

«Ак Барс» — очень сложный механизм с высокооплачиваемыми и звёздными игроками вроде Радулова, Войнова, Шипачёва, а теперь ещё и Яшкина. У каждого из них свой характер и своё видение хоккея. У того же Знарка не получилось сплотить команду вокруг себя, зато у Билялетдинова вышло намного лучше.

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Именно поэтому контракт со специалистом заключён именно на сезон: ввиду возраста и поставленной цели, которая всем прекрасно известна. Билялетдинов всегда получал хорошие контракты и никогда не был бедным тренером. По сути, это один из самых высокооплачиваемых специалистов в истории КХЛ, а рядом с ним можно поставить разве что Олега Знарка в его лучшие годы работы, а также Боба Хартли, которому платили в «Авангарде» порядка 140 млн рублей за сезон.

Зинэтула Билялетдинов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Вот и на сей раз Билялетдинова в финансовом плане не обидели, выделив на его зарплату 120 млн рублей. Разве от таких денег отказываются? Конечно, сразу вспоминается знаковый советский мультфильм про золотую антилопу. Унесёт ли Зинэтула Хайдярович такую сумму? Вполне, если не случится форс-мажора и непредвиденного провала. Ни Бабенко, ни Бойков с ролью главного тренера однозначно не справятся. В случае чего на тренерском рынке свободных агентов есть, например, Илья Воробьёв, который обладает огромным опытом и при необходимости непременно сможет помочь «барсам» как свежими идеями, так и непосредственно в тренировочном процессе.

Пока же хочется пожелать Билялетдинову удачи в его тренерском деле. В Восточной конференции конкурентов у «Ак Барса» при нынешнем подборе игроков попросту нет, а вот на Западе традиционно мощно выглядят ЦСКА и СКА. Конечно, хотелось бы разнообразия в плане финалистов Кубка Гагарина. Но, похоже, вряд ли стоит ждать сенсаций.