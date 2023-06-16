Пятеро россиян попали в топ-50 лучших свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff

Пятеро российских хоккеистов попали в топ-50 лучших свободных агентов НХЛ в ближайшее межсезонье по версии Daily Faceoff.
Примечательно, что первое место занял 31-летний защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов. В топ-10 вошёл 27-летний нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв, ставший девятым. 13-м стал 31-летний форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко, 16-м — 34-летний нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов, 27-м — 35-летний голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов.
Топ-50:
1. Дмитрий Орлов, «Бостон Брюинз»;
2. Тайлер Бертуцци, «Бостон Брюинз»;
3. Ти Джей Комфер, «Колорадо Эвеланш»;
...
8. Патрик Кейн, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
9. Иван Барбашёв, «Вегас Голден Найтс»;
...
13. Владимир Тарасенко, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
...
16. Евгений Дадонов, «Даллас Старз»;
...
27. Семён Варламов, «Нью-Йорк Айлендерс».
Отметим, что до конца июня игроки будут принадлежать своим нынешним клубам, однако после этого станут неограниченно свободными агентами.
- 16 июня 2023
-
23:57
-
23:46
-
23:35
-
23:24
-
23:05
-
22:53
-
22:19
-
21:59
-
21:37
-
21:24
-
21:10
-
20:58
-
20:35
-
19:57
-
19:28
-
19:14
-
19:06
-
18:53
-
18:34
-
17:59
-
17:47
-
17:16
-
16:58
-
16:27
-
15:50
-
15:40
-
15:12
-
14:40
-
14:35
-
14:10
-
13:45
-
13:25
-
12:50
-
12:20
-
11:55