Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пятеро россиян попали в топ-50 лучших свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff

Пятеро россиян попали в топ-50 лучших свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff
Аудио-версия:
Комментарии

Пятеро российских хоккеистов попали в топ-50 лучших свободных агентов НХЛ в ближайшее межсезонье по версии Daily Faceoff.

Примечательно, что первое место занял 31-летний защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов. В топ-10 вошёл 27-летний нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв, ставший девятым. 13-м стал 31-летний форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко, 16-м — 34-летний нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов, 27-м — 35-летний голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов.

Топ-50:

1. Дмитрий Орлов, «Бостон Брюинз»;
2. Тайлер Бертуцци, «Бостон Брюинз»;
3. Ти Джей Комфер, «Колорадо Эвеланш»;
...
8. Патрик Кейн, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
9. Иван Барбашёв, «Вегас Голден Найтс»;
...
13. Владимир Тарасенко, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
...
16. Евгений Дадонов, «Даллас Старз»;
...
27. Семён Варламов, «Нью-Йорк Айлендерс».

Отметим, что до конца июня игроки будут принадлежать своим нынешним клубам, однако после этого станут неограниченно свободными агентами.

Материалы по теме
The Score подсчитал, какой контракт должен получить защитник «Бостона» Дмитрий Орлов
The Score: внезапно спрос на Орлова, и так довольно высокий, стал ещё выше
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023