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Пятеро россиян попали в топ-50 лучших свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff

Пятеро российских хоккеистов попали в топ-50 лучших свободных агентов НХЛ в ближайшее межсезонье по версии Daily Faceoff.

Примечательно, что первое место занял 31-летний защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов. В топ-10 вошёл 27-летний нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв, ставший девятым. 13-м стал 31-летний форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко, 16-м — 34-летний нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов, 27-м — 35-летний голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов.

Топ-50:

1. Дмитрий Орлов, «Бостон Брюинз»;

2. Тайлер Бертуцци, «Бостон Брюинз»;

3. Ти Джей Комфер, «Колорадо Эвеланш»;

...

8. Патрик Кейн, «Нью-Йорк Рейнджерс»;

9. Иван Барбашёв, «Вегас Голден Найтс»;

...

13. Владимир Тарасенко, «Нью-Йорк Рейнджерс»;

...

16. Евгений Дадонов, «Даллас Старз»;

...

27. Семён Варламов, «Нью-Йорк Айлендерс».

Отметим, что до конца июня игроки будут принадлежать своим нынешним клубам, однако после этого станут неограниченно свободными агентами.