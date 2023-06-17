«Ванкувер» выкупил контракт Экман-Ларссона с зарплатой в $ 8,25 млн ещё на четыре года

«Ванкувер» выкупил контракт защитника Оливера Экман-Ларссона, сообщает пресс-служба клуба. У шведского хоккеиста оставалось ещё четыре года договора с «Кэнакс» со среднегодовой зарплатой $ 8,25 млн.
Командам НХЛ разрешено выкупать контракт игрока, чтобы получить снижение потолка заработной платы в течение периода, вдвое превышающего оставшуюся продолжительность контракта. Поскольку по контракту Экман-Ларссона осталось $ 29 млн, выкуп рассчитан на восемь лет при стоимости $ 19,33 млн и экономии в размере $ 9,66 млн. Если бы «Кэнакс» сохранили Экман-Ларссона, только за следующие два года ему заплатили бы в общей сложности $ 18,5 млн.
За два сезона в составе «Вакунвера» шведский защитник провёл 133 матча, в которых набрал 51 (7+44) очко при показателе полезности «-19».
- 17 июня 2023
-
09:24
-
09:00
-
08:45
-
08:25
- 16 июня 2023
-
23:57
-
23:46
-
23:35
-
23:24
-
23:05
-
22:53
-
22:19
-
21:59
-
21:37
-
21:24
-
21:10
-
20:58
-
20:35
-
19:57
-
19:28
-
19:14
-
19:06
-
18:53
-
18:34
-
17:59
-
17:47
-
17:16
-
16:58
-
16:27
-
15:50
-
15:40
-
15:12
-
14:40
-
14:35
-
14:10
-
13:45