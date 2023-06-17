«Ванкувер» выкупил контракт Экман-Ларссона с зарплатой в $ 8,25 млн ещё на четыре года

«Ванкувер» выкупил контракт защитника Оливера Экман-Ларссона, сообщает пресс-служба клуба. У шведского хоккеиста оставалось ещё четыре года договора с «Кэнакс» со среднегодовой зарплатой $ 8,25 млн.

Командам НХЛ разрешено выкупать контракт игрока, чтобы получить снижение потолка заработной платы в течение периода, вдвое превышающего оставшуюся продолжительность контракта. Поскольку по контракту Экман-Ларссона осталось $ 29 млн, выкуп рассчитан на восемь лет при стоимости $ 19,33 млн и экономии в размере $ 9,66 млн. Если бы «Кэнакс» сохранили Экман-Ларссона, только за следующие два года ему заплатили бы в общей сложности $ 18,5 млн.

За два сезона в составе «Вакунвера» шведский защитник провёл 133 матча, в которых набрал 51 (7+44) очко при показателе полезности «-19».