The Athletic назвал 15 игроков НХЛ, которым переплачивают и чьи контракты могут выкупить

The Athletic составил список из 15 игроков НХЛ, которым платят больше, чем они заслуживают, и чьи контракты могут выкупить в ближайшее межсезонье.
Примечательно, что в топ попал лидер «Виннипег Джетс» Блейк Уилер, а также важная часть «Бостон Брюинз» — Тейлор Холл.
Топ-15:
1. Виктор Олофссон, «Баффало Сэйбрз»;
2. Джош Бейли, «Нью-Йорк Айлендерс»;
3. Майк Хоффман, «Монреаль Канадиенс»;
4. Джефф Питри, «Питтсбург Пингвинз»;
5. Ян Рутта, «Питтсбург Пингвинз»;
6. Баркли Гудроу, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
7. Тейлор Холл, «Бостон Брюинз»;
8. Энтони Бовиллье, «Ванкувер Кэнакс»;
9. Блейк Уилер, «Виннипег Джетс»;
10. Ник Ледди, «Сент-Луис Блюз»;
11. Кевин Хейз, «Филадельфия Флайерз»;
12. Тайлер Майерс, «Ванкувер Кэнакс»;
13. Коди Сеси, «Эдмонтон Ойлерз»;
14. Тони Деанджело, «Филадельфия Флайерз»;
15. Мэтью Жозеф, «Оттава Сенаторз».
- 16 июня 2023
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