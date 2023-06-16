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The Athletic назвал 15 игроков НХЛ, которым переплачивают и чьи контракты могут выкупить

The Athletic составил список из 15 игроков НХЛ, которым платят больше, чем они заслуживают, и чьи контракты могут выкупить в ближайшее межсезонье.

Примечательно, что в топ попал лидер «Виннипег Джетс» Блейк Уилер, а также важная часть «Бостон Брюинз» — Тейлор Холл.

Топ-15:

1. Виктор Олофссон, «Баффало Сэйбрз»;

2. Джош Бейли, «Нью-Йорк Айлендерс»;

3. Майк Хоффман, «Монреаль Канадиенс»;

4. Джефф Питри, «Питтсбург Пингвинз»;

5. Ян Рутта, «Питтсбург Пингвинз»;

6. Баркли Гудроу, «Нью-Йорк Рейнджерс»;

7. Тейлор Холл, «Бостон Брюинз»;

8. Энтони Бовиллье, «Ванкувер Кэнакс»;

9. Блейк Уилер, «Виннипег Джетс»;

10. Ник Ледди, «Сент-Луис Блюз»;

11. Кевин Хейз, «Филадельфия Флайерз»;

12. Тайлер Майерс, «Ванкувер Кэнакс»;

13. Коди Сеси, «Эдмонтон Ойлерз»;

14. Тони Деанджело, «Филадельфия Флайерз»;

15. Мэтью Жозеф, «Оттава Сенаторз».