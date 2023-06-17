Ведущий защитник «Флориды» пропустит начало сезона из-за операции на плече

Защитник «Флориды» Аарон Экблад сообщил, что из-за травм, полученных в плей-офф, пропустит начало следующего сезона. Игрок перенесёт операцию на плече.
«Это было проблемой для меня в течение длительного времени, поэтому мы собираемся её исправить. Так что нет, я не буду готов к сентябрю, немного попозже, так что буду работать над этим.
Играть с травмой было непросто, но оно того стоило, и это было весело. Вы приспосабливаетесь к боли и тому подобному. На самом деле становится легче, когда вы в пылу игры. Первые три недели с ногой было тяжело, и вне льда было больнее, чем на льду. Со временем я просто привык к нему», — цитирует Экблада пресс-служба НХЛ.
Игрок обороны получил перелом ступни ещё в первом раунде серии с «Бостоном». Также по ходу плей-офф защитник получил два вывиха плеча и разрыв косой мышцы живота.
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