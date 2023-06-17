Чешская журналистка: я перестала смотреть НХЛ из-за Овечкина, некоторые мои друзья тоже

Чешская спортивная журналистка Дарина Выметали в «Твиттере» сообщила, что перестала смотреть Национальную хоккейную лигу из-за выступления там российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Выметали, работавшая на Олимпийских играх, хоккейных чемпионатах мира и на матчах европейского хоккея, ответила на твит известного агента Аллана Уолша: «Мы знали, что это будет плохо, но чёрт возьми. Рейтинг национальных трансляций финала Кубка Стэнли в этом году снизился на 43% по сравнению с прошлым годом. Это был наименее просматриваемый финал Кубка Стэнли с 2007 года».

«Я лично перестала смотреть и платить НХЛ из-за Овечкина. Некоторые мои друзья тоже [сделали это]», — ответила Выметали.