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Чешская журналистка: я перестала смотреть НХЛ из-за Овечкина, некоторые мои друзья тоже

Чешская журналистка: я перестала смотреть НХЛ из-за Овечкина, некоторые мои друзья тоже
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Чешская спортивная журналистка Дарина Выметали в «Твиттере» сообщила, что перестала смотреть Национальную хоккейную лигу из-за выступления там российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Выметали, работавшая на Олимпийских играх, хоккейных чемпионатах мира и на матчах европейского хоккея, ответила на твит известного агента Аллана Уолша: «Мы знали, что это будет плохо, но чёрт возьми. Рейтинг национальных трансляций финала Кубка Стэнли в этом году снизился на 43% по сравнению с прошлым годом. Это был наименее просматриваемый финал Кубка Стэнли с 2007 года».

«Я лично перестала смотреть и платить НХЛ из-за Овечкина. Некоторые мои друзья тоже [сделали это]», — ответила Выметали.

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