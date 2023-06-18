Лучший бомбардир плей-офф НХЛ сделал подарок болельщице на чемпионском параде «Вегаса»

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел, ставший лучшим бомбардиром плей-офф Кубка Стэнли, на церемонии празднования победы в турнире сделал подарок болельщице.

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Айкел снял с шеи бусы, подарив их одной из болельщиц. Затем он сделал с ней фотографию.

В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги нападающий принял участие в 67 встречах, в которых забросил 27 шайб и отдал 39 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 66 очков при общем показателе полезности «+26». В плей-офф Айкел набрал 26 (6+20) баллов при коэффициенте полезности «+14» в 20 матчах.

Напомним, «Вегас Голден Найтс» в пяти матчах финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Флориду Пантерз». Клуб впервые в своей истории стал обладателем главного трофея НХЛ.