У форварда «Вегаса» забрали микрофон во время торжественной речи на чемпионском параде
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон на чемпионском параде по случаю победы в Кубке Стэнли начал произносить пронзительную речь. Однако он был остановлен девушкой из персонала клуба, которая забрала у пьяного хоккеиста микрофон.
30-летний Карлссон в 22 матчах плей-офф отличился 11 раз. Победа в Кубке Стэнли стала для шведского хоккеиста первой в карьере. «Голден Найтс» также завоевали свой первый трофей на шестой год существования. В сегодняшнем параде команды, по оценкам СМИ, могли принять участие до 500 тысяч болельщиков. Он прошёл по главной улице Лас-Вегаса.
Ранее российский хоккеист «Голден Найтс» Иван Барбашёв на чемпионском параде вспомнил курьёзный эпизод с падением с автобуса в 2019 году.
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