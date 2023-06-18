Джонатан Тэйвз может перейти в «Эдмонтон» на позицию центра четвёртого звена

Как сообщает Sportsnet, нападающий «Чикаго» Джонатан Тэйвз может перейти в «Эдмонтон», если 35-летний форвард решит продолжить карьеру и выйдет на рынок свободных агентов.

В «Эдмонтоне» канадца потенциально рассматривают на позицию центрального нападающего в четвёртое звено, где бы он мог помочь добиться прогресса Райану Маклауду. Ожидается, что Тэйвз может рассчитывать на зарплату в $ 1 млн по однолетнему контракту.

Контракт с «Чикаго» не будет продлён, Тэйвз провёл за клуб заключительный матч, который окончил кругом почёта. Из-за различных травм и последствий от перенесённого коронавируса в последние годы капитан «Блэкхоукс» пропустил много матчей и значительно сбавил в игровом плане. Официально нападающий не объявлял о завершении игровой карьеры.

Тэйвз выступал за «Чикаго» на протяжении всей карьеры в НХЛ. Он дебютировал за клуб в сезоне-2007/08. В общей сложности в НХЛ Тэйвз набрал 882 (371+511) очка в 1066 матчах.