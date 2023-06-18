Форвард «Питтсбурга» Цукер рассчитывает на зарплату около $ 5 млн

Как сообщает Post-Gazette, нападающий «Питтсбурга» Джейсон Цукер хочет получать $ 5 млн в год по новому контракту. У 31-летнего нападающего завершился контракт с «Пингвинз» с окладом $ 5,5 млн в год, и он может выйти на рынок свободных агентов.

Ожидается, что форвард по новой сделке рассчитывает получить схожие с предыдущим договором условия — около $ 5 млн в год.

Цукер набрал 48 (27+21) очков при полезности «-4» в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем сезоне. В общей сложности в лиге нападающий записал на свой счет 338 (182+156) баллов в 628 играх.

Отметим, что в «Питтсбурге» с недавнего времени президентом по хоккейным операциям является бывший генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас.