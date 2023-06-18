Генменеджер «Миннесоты»: грядущий драфт НХЛ очень хорош, высокий пик имеет большую цену

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин ответил о возможности улучшить позицию на драфте НХЛ-2023. «Уайлд» владеют 21-м общим выбором в первом раунде.

«Мне бы хотелось заполучить пик немного повыше на драфте. Но думаю, что в этот раз многие команды откажутся менять высокие драфтпики, потому что они будут дорожить ими. Придётся заплатить высокую цену за такой пик, учитывая, насколько хорош этот драфт», – цитирует Герина The Athletic.

Напомним, в прошедшем сезоне «Миннесота» уступила «Далласу» в первом раунде Кубка Стэнли в шести матчах, ведя по ходу серии со счётом 2-1. «Миннесота» с сезона-2014/2015 не может пройти первый раунд плей-офф НХЛ. В прошлом году «Уайлд» в шести матчах уступили «Сент-Луису».