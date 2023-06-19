Ларионов рассказал, что предлагал Макарову стать консультантом в молодёжной сборной России

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов сообщил, что предлагал двукратному олимпийскому чемпиону Сергею Макарову в своё время стать консультантом главного тренера молодёжной сборной России. Ларионов возглавлял молодёжную сборную России в 2020-2021 годах, при нём команда заняла четвёртое место на чемпионате мира.

«Я не вижу много выдающихся хоккеистов, которые после потрясающей игровой карьеры стоят за бортом и тренируют команды, таких единицы. Многие вещи, которые делали мы и делают сегодня ребята, не совсем могут соответствовать уровню. Здесь нужны терпение и понимание, то, что было нам просто, — сегодняшним мальчишкам тяжело.

Когда ты начинаешь эти вещи давать и видишь, что получается только спустя пару недель, это и есть терпение. Возможно, и в этом плане у него не лежала душа к тому, чтобы тренировать команды или молодёжь. Когда я был в молодёжной сборной, то приглашал его как консультанта или советника, чтобы он со стороны смотрел на те вещи, которые я мог не замечать из-за ежедневной работы. Должен быть свежий глаз человека, который играл в хоккее так же, как и я. Он согласился, но потом отказался по ряду причин, которые я не хотел бы озвучивать», — цитирует Ларионова ТАСС.

Ларионов и Макаров вместе играли за ЦСКА, сборную СССР и «Сан-Хосе». Сегодня Макарову исполнилось 65 лет.