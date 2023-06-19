«Русская баня в Сан-Хосе была незабываема». Назаров — об игре с Макаровым

Известный тренер, в прошлом игрок клуба НХЛ «Сан-Хосе» Андрей Назаров вспомнил совместные выступления за «Шаркс» с нападающим Сергеем Макаровым и поздравил его с 65-летием.

«Никогда не забуду ценный опыт игры с отличным форвардом Сергеем Макаровым, впечатления от совместного выступления за «Сан-Хосе» замечательные. В сезоне-1994/1995 мне, на тот момент совсем молодому парню, посчастливилось сыграть несколько матчей в одной тройке с ним и Игорем Ларионовым. И, конечно, особняком стояла русская баня в Сан-Хосе. Она была незабываема. Баня стояла на жилом участке Сергея, мы все туда ходили париться. Поздравляю Сергея с днём рождения, с 65-летием. Здоровья моему старшему товарищу!» – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.