Со следующего сезона ВХЛ «Сокол» будет играть домашние матчи на канадской площадке

Красноярский «Сокол» будет играть домашние матчи на канадской площадке. К началу сезона-2023/2024 хоккейная коробка в «Платинум Арене» будет приведена к североамериканским размерам: 60x26 метров. На арене уже идут работы по реконструкции площадки, в ходе которых ширину коробки уменьшат на четыре метра — по два метра с каждой стороны.

«Мы хотим, чтобы наша команда показывала более зрелищный хоккей, поэтому приняли решение изменить размеры хоккейной площадки на «канадские». Теперь команды на льду «Платинум Арены» будут действовать быстрее — не будет лишнего времени на принятие решений, игра будет заточена на чужие ворота. Мне самому было намного интереснее играть на таких площадках, так как более компактные размеры провоцируют больше бросков по воротам и больше контакта между хоккеистами. Думаю, всем должно это понравиться!» — цитирует президента «Сокола» Александра Сёмина пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне ВХЛ «Сокол» дошёл до финала Кубка Петрова, где уступил «Химику» в четырёх матчах.