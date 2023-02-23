Глава Федерации хоккея Чехии раскритиковал Яшкина за игру в форме с элементами милитари

Президент Федерации хоккея Чехии Алоиз Гадамчик раскритиковал форварда СКА Дмитрия Яшкина за игру с «Сочи» (6:5 ОТ) в форме с элементами милитари в честь Дня защитника Отечества. Функционер считает, что этим хоккеист поздравил российскую армию.

«Если он решился на такой поступок, это его дело. Но чешский хоккей здесь ни при чём. Он имеет российское гражданство и определился с этим. Каждый сам отвечает за свои действия.

Мораль — это больше, чем спорт, и мы должны её сохранить. Мы едины с нашим правительством и не допустим, чтобы игроки, работающие в КХЛ выступали за нашу национальную команду. Мы расходимся с ребятами, которые играют в России по моральному духу.

Мы не несём ответственности за его действия и можем только решить, что такой человек не может представлять нашу страну на данный момент. Яшкин, безусловно, хороший игрок, но мы не позволим ему портить боевой дух сборной», — приводит слова Гадамчика Sport.cz.