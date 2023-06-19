Экс-тренер «Ванкувера» войдёт в штаб «Нью-Джерси»
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Бывший главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин договорился об условиях контракта с «Нью-Джерси Дэвилз». Специалист войдёт в тренерский штаб Линди Раффа, в котором заменит Эндрю Брюнетта. Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман в «Твиттере». Брюнетт, которого заменит Грин, возглавил «Нэшвилл Предаторз».
По сведениям источника, Грина в своей команде хотели видеть «Калгари Флэймз» и «Торонто Мэйпл Лифс», но специалист предпочёл продолжить карьеру в «Нью-Джерси». Он работал главным тренером «Ванкувера» с сезона-2017/2018 и был уволен в декабре 2021 года.
«Нью-Джерси» в первом раунде прошедшего плей-офф Кубка Стэнли обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» (4-3), но во втором уступил «Каролине Харрикейнз» (1-4).
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