В «Нью-Джерси» высказались о продлении контракта с Браттом

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Том Фицджеральд высказался о подписании нового восьмилетнего контракта на $ 63 млн с нападающим Йеспером Браттом.

«Сохранить Йеспера Братта в составе на длительный срок всегда являлось нашим приоритетом, и обе стороны довольны тем, что сделка совершена. Я высоко оцениваю приверженность Йеспера перед этой организацией.

Мы считаем, что он особенный игрок и ключевой член нашего талантливого костяка, который будет способствовать долгосрочному успеху команды и цели вернуть Кубок Стэнли в Нью-Джерси», — приводит слова Фицджеральда пресс-служба «Дэвилз» на официальном сайте.

24-летний Братт был выбран в шестом раунде драфта в 2016 году под общим 162-м номером своим нынешним клубом. В НХЛ шведский нападающий выступает с 2017 года, проведя в лиге 307 матчей и набрав 203 (70+133) очка при показателе полезности «-26».