«Против Радулова выхожу с мыслью: «Только не убивай меня». Впечатления канадца о КХЛ

Защитник «Амура» Кэмерон Ли поделился впечатлениями от России. И уже ждёт не дождётся, когда вернётся обратно.

Канадский защитник Кэмерон Ли провёл год в КХЛ и ещё зимой подписал новый контракт с «Амуром», а теперь ждёт не дождётся, когда снова вернётся в Россию. Впечатлениями о прошедшем сезоне он поделился в подкасте The High Button. Рассказал о российском здравоохранении, диких холодах, русских клюшках, встрече с настоящим тигром, злом Александре Радулове и многом другом.

«Хоккей — большое дело в России. И КХЛ — отличная лига»

— У тебя контракт был на один год, а потом ты его продлил?

— Да, где-то в январе продлил ещё на год. Мне там понравилось, хоккей очень хороший, великолепная лига.

— Здорово, что клуб хорошо ведёт соцсети, можно следить за тобой, за командой.

— Да, они хорошо продвигают лигу. Хоккей – большое дело в России, главный вид спорта, там по нему с ума сходят. И это отличная лига, везде классные болельщики.

— Какие культурные различия подметил, когда только прилетел?

— Всё совершенно другое, с ума сойти! Даже не знаю, как объяснить. Вот, например, каждое утро, когда заходишь в раздевалку, надо всем пожать руку. Всем в команде – игрокам, тренерам, персоналу. Видишь и жмёшь руку, так у них заведено.

— А если кто-то пришёл позже?

— Да, как только кто-то приходит, сразу начинает пожимать всем руки. Постоянно, каждый день.

— Да ладно?

— Серьёзно. В Северной Америке заходишь в раздевалку и просто начинаешь болтать, отпускать шуточки. А там утро начинается с рукопожатий.

— Это какая-то командная шутка?

— Нет, всё серьёзно. Все в России так делают. Первую неделю-другую я этого не делал. Думаю, они и не ждали этого от меня. Но потом увидел, что все это делают, и тоже начал.

— Тебя оштрафовали что ли?

— Нет-нет, просто начал жать руки, типа – здорово, мужики!

Кэмерон Ли Фото: vk.com/hcamur

«В России много хороших людей. Без них я бы не справился»

— Канадцы в команде ещё были?

— Был один, но потом уехал. Ещё были латвиец, чех и словенец.

— Каково это, быть в другой стране, а рядом ни одного канадца?

— Ну канадец был поначалу, я за это время привык. Плюс мой латвийский друг, Янис, просто красавчик. У него идеальный русский и идеальный английский, он мне помогал. С английским в нашем городе туго.

— Он переводчик?

— Нет, он вратарь! И ещё пара ребят говорят на английском. Почти все его знают, но боятся разговаривать, чтобы их не засмеяли. Так же и я не хочу пытаться заговорить на русском, потому что каждый раз все смеются из-за моего акцента.

— А как за покупками ходишь?

— Как-то втягиваю голову в плечи и иду. Но там если слышат, что ты разговариваешь на английском, то многие помогут. Как-то пришёл за геймпадом Xbox, пытался объяснить, что мне надо. И кто-то подошёл, говорит – я знаю английский, могу перевести. Это круто.

— Сколько лететь в Россию?

— 42 часа. В прошлом году летел по маршруту Галифакс – Торонто – Дубай – Москва – Хабаровск, а потом вернулся в Москву, потому что там у нас были сборы. Но сначала надо было в Хабаровск, зарегистрироваться по рабочей визе.

— Кто помогал со всем, агент?

— У нас есть переводчик, он со всем помогает, взял нас под своё крыло.

— Пожив на другом конце света, чувствуешь, что развиваешься, что это влияет на тебя?

— Конечно, круто же посмотреть, какое там мировоззрение, культура, всё остальное. Многое узнаёшь.

— Интересно, что ты рассказываешь, что в России есть хорошие люди, которые готовы тебе помочь.

— Очень много хороших людей. Без них я бы не справился.

— Многие приезжают в другие страны и жалуются, что там всё незнакомое, а ты, кажется, наоборот, хорошо воспринял этот момент.

— Да, ну прикольно же по миру поездить.

Кэмерон Ли Фото: vk.com/hcamur

«Против Радулова выхожу с мыслью: «Только не убивай меня»

— Как там выезды проходят, летаете на каждый матч самолётами?

— У нас, наверное, худшие выезды в лиге, потому что мы на самом востоке России. Южнее Владивосток, туда лететь около часа, но в другие города пять часов – это минимум, а до Москвы – все 10.

— Чем КХЛ отличается от североамериканского хоккея по стилю?

— Разные системы… Я даже не могу сказать, потому что мало понимал, что говорит тренер. Наверное, разница в игре в обороне, как они выводят шайбу из зоны. Наверное, только пара команд не отбрасываются, а действуют в шведском стиле. Бросают только в стопроцентных моментах, а в других отходят назад и никогда не пойдут в атаку через заброс. А в нашей команде главное – забросить шайбу поглубже в зону атаки, и у нас есть ребята, которые пойдут поборются за неё.

— А что ты делаешь, когда тренер что-то объясняет? Тебе переводят?

— Иногда вратарь переводит, иногда капитан. Иногда я просто сижу и киваю. Но в целом ребята помогают. К тому же у нас есть несколько ребят, которые играли в Америке. Один несколько лет провёл в топ-дивизионе NCAA, у него английский лучше, чем у меня!

— Видел фотку, где ты дерёшься. Как в КХЛ наказывают за драку?

— Пятью минутами.

— А два раза можно подраться или выгонят?

— Наверное, можно, не в курсе. Да я, наверное, никогда и не подерусь два раза за матч. У меня за карьеру всего четыре драки, не такой уж я и драчун.

— Я что спрашиваю, потому что был однажды на матче в Праге. Не хочу обижать Прагу, но игра там была мягкотелая, почти без силовых и точно без драк. Матчи КХЛ я никогда не смотрел, но подумал, что там, наверное, так же в этом плане.

— В КХЛ в этом году было несколько хороших драк. Два канадца устроили отличную драку, отдубасили друг друга. И русские ребята есть, которые могут подраться.

— А против Дацюка играл?

— Он уже закончил.

— А против парня из «Далласа», Радулова?

— Да, пару раз. Он – здоровяк, очень крутой. Он так страстно любит хоккей, просто с ума сойти. Всегда выглядит злым, я выхожу против него с мыслью: «Только не убивай меня». Он очень крутой.

— Есть ребята, которым нравится играть на родине.

— Ну там круто, очень хорошая лига, людям нравится. Это их НХЛ. То есть они знают, что НХЛ лучше, но не у всех есть цель туда уехать. По крайней мере, у меня создалось такое впечатление. Там есть ребята, которые могли бы играть в НХЛ, но они не говорят на английском.

— Почему тогда игроки уезжают в НХЛ?

— Ну очевидно, что НХЛ — лучшая лига.

— Тебе больше подходит стиль КХЛ или североамериканский?

— Одинаково, я просто выхожу и играю, стараюсь доводить шайбу до ворот. В России мне больше доверяют, им нравится мой стиль. Может, потому что я канадец. А в Северной Америке особо не доверяли.

«Знаю, что такое русский газ. Но это олдскул, сейчас он запрещён»

— Русский газ — реальная штука? Знаешь, что это?

— Ага (улыбается). Но не думаю, что его ещё используют, это незаконно. Это олдскул, сейчас он запрещён.

— Забавные истории в России были?

— Мне довелось погладить тигра, это сумасшедшая история. Нас в Москве куда-то повезли на автобусе, потом повели в лес. И тут вдруг появляется мужик с огромным тигром на поводке. Было очень круто, мы его с рук кормили, фотографировались.

Это было командное мероприятие, а мужик вроде как известен в России, у него семь тигров. Люди платят ему, чтобы познакомиться с его тиграми. Было круто, никогда бы не подумал, что доведётся погладить тигра.

— Как время там убиваешь?

— Мы часто на выездах, а там дикий дубак, -50°C. Я взял с собой зимние вещи, но не знал, что там будет настолько холодно. Холоднее, чем в Канаде. Пришлось покупать куртку в Казахстане. У нас большого торгового центра нет, но на выездах можно походить по крутым магазинам. Плюс на Россию столько санкций наложили, что тяжело достать вещи. Я много вещей оставил в Хабаровске, чтобы туда-сюда не таскать.

— А что повезёшь в Россию, только амуницию?

— Амуницию, да. Bauer тяжело достать в России.

Кэмерон Ли Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— А чем тогда пользовался?

— Русскими клюшками, мне они понравились. Там тебе делают загиб на заказ. Хорошие клюшки, я ими забил несколько голов. Называются «Заряд», одна легенда КХЛ запустил производство клюшек. Но вообще я всё с собой привёз. Я не привередливый, в том году играл четырьмя разными клюшками, мне нормально. Всё равно бросок у меня слабенький.

— Но очки ты набирал, хороший сезон провёл.

— Довольно хороший, надеюсь, следующий будет лучше.

— А родители твои игры могут посмотреть?

— Да, у них есть КХЛ ТВ. Но его можно оплатить только русской картой. Я им купил подписку, у меня есть русская карта, мне же в рублях платят.

— Игры приходится смотреть ночью?

— Родители встают в 3–4 утра, а может, вообще не ложатся. Или смотрят утром в записи, не знаю. Разница по времени огромная, 14 часов.

— А какие подарки родным привёз, русскую водку?

— Атрибутику «Амура» — футболки, шарфы, флаги. Но водку тоже хотел привезти, потому что там она шикарная. Как вода, очень мягкая. Я на вечеринке в честь Рождества попробовал.

«В больнице было стрёмно, никто не говорил по-английски. Но обо мне хорошо заботились»

— Не все так смогут — уехать в другую страну и комфортно себя чувствовать.

— Первая неделя там у меня вообще не пошла. Я сломал нос, выбил плечо и подхватил ковид. Всё это в первую неделю на предсезонке! Жёстко. Но после этого всё было гладко.

— Как там с медициной всё устроено, кто твоим плечом занимался?

— На МРТ в больницу свозили, а так у нас есть командный врач, просто красавчик, мой человек. Мы с ним много времени вместе проводили, потому что у меня были травмы. Он мной занимался, проводил реабилитацию, говорил, что надо делать.

— Уже ждёшь с нетерпением, чтобы вернуться туда? Теперь-то ты знаешь всех в команде, привык уже.

— Да, то, что я уже всё знаю, будет хорошим преимуществом, можно будет сразу влиться. Мы подписали несколько новых ребят, но всех старых я уже знаю. Если честно, нахожусь в предвкушении и не могу дождаться. Мы же в феврале закончили, я – чуть раньше из-за операции.

— Что за операция?

— Сломал ключицу в день рождения. Шрам остался огромный. Я улетел в борт, поднялся и сразу понял, что плечо как будто вывалилось. Пошёл в раздевалку, приходит врач, спрашивает, что случилось. Только снял наплечники, он сразу – так, садись. И уже адреналин стал спадать, я чуть сознание от боли не потерял. Был продольный перелом, с осколками. Ещё матч не закончился, меня уже забрали на операцию.

— Русское здравоохранение, оказывается, неплохое!

— Да, нормальное. В больнице стрёмно, конечно, было, в том плане, что на английском никто не говорит. Заходит медсестра, начинает что-то колоть, а ты даже не можешь узнать, что именно. Уверен, что антибиотики, но я всё равно немного пугался. Но обо мне очень хорошо заботились, и я за это благодарен. И командный врач постоянно приходил, просто поговорить, принести поесть.

— Что потом делал?

— Сразу после операции лететь 42 часа домой не хотел. Мы провели несколько благотворительных матчей со спонсорами, пару автограф-сессий, мероприятий для болельщиков. Ну и немного тренировались. Мы же на контрактах до конца апреля. Думал, может, меня отпустят пораньше, чтобы я пораньше начал реабилитацию. Но ничего, я хорошо провёл время и там тоже восстанавливался со специалистом.