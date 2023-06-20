«В больнице стрёмно». Канадский защитник поделился мнением о здравоохранении в России

Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли в эфире подкаста The High Button Podcast поделился мнением о здравоохранении России и об отечественных больницах. Кроме того, хоккеист рассказал о своих травмах, о процессе лечения.

«Как там всё устроено с медициной, кто занимался моим плечом? На МРТ в больницу свозили, а так у нас есть командный врач — просто красавчик, мой человек. Мы с ним много времени вместе проводили, потому что у меня были травмы. Он мной занимался, проводил реабилитацию, говорил, что надо делать.

Русский газ — реальная штука? Ага (улыбается). Но не думаю, что его ещё используют, это незаконно. Это олдскул, сейчас он запрещён.

Что у меня была за операция? Сломал ключицу в день рождения. Шрам остался огромный. Я улетел в борт, поднялся и сразу понял, что плечо как будто вывалилось. Пошёл в раздевалку, приходит врач, спрашивает, что случилось. Только снял наплечники, он сразу: так, садись. И уже адреналин стал спадать, я чуть сознание от боли не потерял. Был продольный перелом, с осколками. Ещё матч не закончился, а меня уже забрали на операцию.

Русское здравоохранение неплохое? Да нормальное. В больнице стрёмно, конечно, было — в том плане, что на английском никто не говорит. Заходит медсестра, начинает что-то колоть, а ты даже не можешь узнать, что именно. Уверен, что это были антибиотики, но всё равно немного пугался. Но обо мне очень хорошо заботились, и я за это благодарен. И командный врач постоянно приходил — просто поговорить, принести поесть», — сказал Ли.

Напомним, канадский хоккеист пропустил 15 матчей сезона-2022/2023. Суммарно Ли сыграл 53 встречи, в которых забил семь голов и набрал 20 очков.