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Уилл Смит вспомнил самый странный вопрос на преддрафтовых тестах НХЛ

Уилл Смит вспомнил самый странный вопрос на преддрафтовых тестах НХЛ
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Американский нападающий Уилл Смит, который может быть выбран в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги, рассказал о самом странном вопросе, прозвучавшем на преддрафтовых тестах.

«Какой вопрос заставил меня задуматься? Странные, которые не имеют ничего общего с хоккеем. На самом деле не было ничего плохого. Был вопрос: «Какое ты животное на льду и вне льда?». Что я ответил? Что я орел на льду и золотистый ретривер вне льда. Все любят золотистых ретриверов», — приводит слова Смита TSN.

Драфт НХЛ пройдёт 28 и 29 июня в Нэшвилле. Его главным фаворитом называется 17-летний канадец Коннор Бедард, на втором месте — его соотечественник Адам Фантилли. Смит набрал 20 (9+11) очков в 7 матчах ЮЧМ-2023.

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