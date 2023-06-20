Генменеджер «Нью-Джерси» — о Братте: называет наш город «своим домом», он хотел остаться

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Том Фицджеральд признался, что нападающий Йеспер Братт на протяжении всего процесса переговоров о новом контракте выражал желание остаться в команде. 24-летний швед подписал новый восьмилетний контракт на $ 63 млн.

«То, что на протяжении всего процесса он выражал желание остаться здесь и чего-то добиться, многое говорит об этом молодом человеке и его преданности клубу. Он называет Нью-Джерси своим домом. Это то место, где он хотел остаться — и нам хотелось того же. Мы идеально подходим друг другу.

Конечно, бизнес есть бизнес. В переговорах две стороны пытаются достичь компромисса, чтобы сделка имела смысл для каждой из них. Именно это в данном случае и произошло. Желание Йеспера быть здесь в самом деле помогло процессу. Мы тоже стремились подписать его на долгий срок, так что согласие было обоюдным», — приводит слова Фицджеральда пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.