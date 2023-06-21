«Торонто» не договорился с Шенном. Игрок, вероятно, выйдет на рынок свободных агентов
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Руководство «Торонто Мэйпл Лифс» не смогло согласовать условия нового контракта с 33-летним канадским защитником Люком Шенном. Вероятно, хоккеист выйдет на рынок свободных агентов. Об этом сообщает Daily Faceoff. Средняя годовая зарплата хоккеиста по контракту с истекающим сроком действия составляет € 850 тыс.
Шенн стал игроком «Торонто» перед дедлайном, перейдя из «Ванкувер Кэнакс». В 70 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на его счету 22 (4+18) набранных очка при показателе полезности «+9». В плей-офф Кубка Стэнли защитник принял участие в 11 матчах, набрав 1 (0+1) очко с показателем полезности «+8».
«Торонто» в прошлом сезоне Кубка Стэнли вылетел во втором раунде от «Флориды Пантерз» (1-4).
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