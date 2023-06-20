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«Торонто» хочет сохранить Илью Самсонова — Лебрюн

«Торонто» хочет сохранить Илью Самсонова — Лебрюн
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Российский голкипер Илья Самсонов может продолжить карьеру в «Торонто Мэйпл Лифс», за который выступал в сезоне-2022/2023, сообщает журналист The Athletic Пьер Лебрюн.

У 26-летнего вратаря подходит к концу годичное соглашение с «кленовыми листьями». Тем не менее в «Торонто» заинтересованы в сохранении своего основного голкипера. Лебрюн отмечает, что если стороны согласуют условия контракта, которые угодят и клубу, и хоккеисту, то Самсонов продолжит выступление за «Мэйпл Лифс».

Напомним, в розыгрыше Кубка Стэнли Илья провёл за канадский клуб девять матчей, в которых одержал четыре победы с 89,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,13. В регулярном чемпионате Самсонов помог «Торонто» выиграть в 27 встречах из 42 сыгранных, в среднем отражая 91,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,33.

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