Агент 38-летнего Галака: он на 100% намерен играть в НХЛ в следующем сезоне
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Аллан Уолш, агент словацкого вратаря Ярослава Галака, рассказал, что его клиент намерен провести следующий сезон в Национальной хоккейной лиге. Галак, которому в мае исполнилось 38 лет, предыдущую кампанию провёл в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Галак на 100 процентов настроен играть в НХЛ в следующем году. Мы провели предварительные переговоры с «Нью-Йорк Рейнджерс» о будущем, но тогда их внимание было сконцентрировано на поиске нового главного тренера. Теперь, когда он найден, я ожидаю, что вновь продолжу беседы с генеральным менеджером «Рейнджерс» Крисом Друри», — приводит слова Уолша The Athletic.
Напомним, новым главным тренером «Нью-Йорка» стал Питер Лавиолетт. Он заменил на этой должности Жерара Галлана.
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