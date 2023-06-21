Агент 38-летнего Галака: он на 100% намерен играть в НХЛ в следующем сезоне

Аллан Уолш, агент словацкого вратаря Ярослава Галака, рассказал, что его клиент намерен провести следующий сезон в Национальной хоккейной лиге. Галак, которому в мае исполнилось 38 лет, предыдущую кампанию провёл в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Галак на 100 процентов настроен играть в НХЛ в следующем году. Мы провели предварительные переговоры с «Нью-Йорк Рейнджерс» о будущем, но тогда их внимание было сконцентрировано на поиске нового главного тренера. Теперь, когда он найден, я ожидаю, что вновь продолжу беседы с генеральным менеджером «Рейнджерс» Крисом Друри», — приводит слова Уолша The Athletic.

Напомним, новым главным тренером «Нью-Йорка» стал Питер Лавиолетт. Он заменил на этой должности Жерара Галлана.