«Адмирал» объявил о переходе бывшего игрока «Витязя» Граоваца

Канадский нападающий Тайлер Граовац подписал годичный контракт с «Адмиралом». Об этом сообщает пресс-служба команды из Владивостока на официальном сайте.

С 2021 года 30-летний Граовац выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Канадец начал карьеру в лиге в минском «Динамо», а затем выступал за «Витязь». Всего в КХЛ у Граоваца 100 матчей и 47 (20+27) набранных очков.

В 2011 году Граовац был выбран «Миннесотой Уайлд» в седьмом раунде драфта НХЛ. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) нападающий провёл 84 матча и заработал 15 очков (12+3). Помимо «Миннесоты», он выступал за «Вашингтон Кэпиталз» и «Ванкувер Кэнакс». Параллельно Граовац играл в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где провёл 340 матчей.