Защитник СКА перешёл в минское «Динамо» на правах аренды

Минское «Динамо» в официальном телеграм-канале объявило о переходе российского защитника СКА Никиты Смирнова.
Отмечается, что сделка по 20-летнему хоккеисту оформлена на правах аренды.
Смирнов родился в Кузнецке и занимался хоккеем в местной школе. Затем, после пребывания в системе пензенского «Дизеля», защитник в 14-летнем возрасте перешёл в систему СКА. В 2019 году хоккеист дебютировал в МХЛ. Тогда он сыграл за «СКА-Варягов», позже выступал в джерси «СКА-1946». С командой Смирнов выиграл Кубок Харламова в сезоне-2021/2022.
В чемпионате-2021/2022 Никита дебютировал в ВХЛ за «СКА-Неву», а в октябре 2021 сыграл первую встерчу в КХЛ — за СКА. В ноябре 2021 года Смирнов дебютировал в сборной России, сыграл два матча на Кубке Карьяла.
Всего в КХЛ защитник провёл пять встреч при общем показателе полезности «-2».
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