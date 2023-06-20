Бывший вратарь молодёжной сборной России завершил карьеру в 29 лет

Российский голкипер Иван Налимов сообщил, что завершил карьеру хоккеиста.
«Решил закончить. По здоровью. Пока планирую тренировать, уже начал практику», — приводит слова Налимова «Спорт-экспресс».
Отметим, что сейчас воспитаннику санкт-петербургского хоккея лишь 29 лет. Налимов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015, тогда он выступал за «Адмирал». За недолгую карьеру голкипер в Континентальной хоккейной лиге также успел поиграть за «Сибирь», «Салават Юлаев», «Авангард», СКА, «Сочи», рижское «Динамо», «Куньлунь», «Металлург». В сезоне-2020/2021 вратарь выступал в АХЛ за «Рокфорд Айсхогс», с 2022 года выступал в ВХЛ за АКМ.
Всего Налимов сыграл в КХЛ 176 матчей, одержав 74 победы и пропустив при этом 434 шайбы. В составе сборной России Иван принял участие в ЮЧМ-2012 и МЧМ-2014.
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