Агент Воронкова: он не думает об опции возвращения в КХЛ, готов стать игроком основы в НХЛ

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрия Воронкова, сообщил о дополнительных условиях в контракте россиянина. В соглашении 22-летнего форварда есть пункт о возможном возвращении в Континентальную хоккейную лигу. Черных рассказал, что Дмитрий Воронков не собирается использовать такую возможность вернуться в Россию.

«Да, такой пункт в договоре есть. Агенты в любом случае должны предусмотреть многие варианты. Когда за океан уезжал Клим Костин, у него появлялось желание вернуться, но, к сожалению, его агент в то время, Дэн Мильштейн, упустил этот пункт. Мы рассчитываем, что Воронков закрепится в «Коламбусе», однако в жизни всё бывает. Адаптация нужна не только в хоккее, но и в быту. А эта опция позволяет вернуться.

С каким настроением Воронков поедет за океан? Об опции возвращения в КХЛ Воронков не думает. Он целиком и полностью готов поехать в НХЛ и стать игроком основного состава «Коламбуса». Дмитрий очень долго приходил к этому решению, потому что «Ак Барс» стал для него родным клубом, где он чувствует себя как в хоккейной семье. Также в команду пришёл Александр Радулов, с которым у него сложились очень хорошие отношения. Эта опция в контракте нужна не для того, чтобы Воронков поехал и вернулся, а потому что в жизни может всё случиться", — приводит слова Черных «РБ Спорт».