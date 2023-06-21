ESPN: Орлов — лучший защитник на рынке свободных агентов. Возможно, даже лучший игрок
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Журналист ESPN Грег Вышински прокомментировал ситуацию российского защитника Дмитрия Орлова. 31-летний хоккеист в нынешнее межсезонье выйдет на рынок свободных агентов. Кэпхит Орлова составлял $ 5,1 млн.
«Лучший защитник из доступных на рынке свободных агентов. Возможно, даже лучший игрок в целом, учитывая вопросы со здоровьем других игроков с громкими именами. Орлов набрал 36 очков в 66 матчах за «Вашингтон Кэпиталз» и «Брюинз» в сезоне-2022/2023, в среднем проводя на льду 22 минуты 33 секунды — это второй результат в его карьере. Он сильный защитник, умеющий продвигать шайбу, и незаменимый помощник при игре «пять на пять». Возможно, он единственный защитник для топ-пары, доступный этим летом», — говорится в сообщении.
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