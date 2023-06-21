Sportsnet — о возможном обмене Кузнецова из «Кэпс»: ситуация уже некоторое время бурлит

Журналист Sportsnet Рори Бойлен прокомментировал попадание российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.
«По некоторым сообщениям, эта ситуация уже некоторое время бурлит. В 2021 году Эллиотт Фридман из Sportsnet написал, что «Кэпс» «теряли терпение» по отношению к Кузнецову после того, как он и тогдашний вратарь Илья Самсонов опоздали на командное собрание. Тем временем в марте корреспондент «Кэпиталз» Тарик Эль-Башир написал, что доверие между командой и игроком подорвано. А в сообщении из России утверждалось, что Кузнецов запросил обмен из „Вашингтона“ — ещё два года назад.
Будучи более плеймейкером, чем снайпером, Кузнецов столкнулся с резким снижением результативности с 78 очков в сезоне-2021/2022 до 55 в завершившемся сезоне. Но у него осталось два года по контракту, по которому платят $ 7,8 млн, и это даёт огромный потенциал для изменений", — приводит слова Бойлена Sportsnet.
- 21 июня 2023
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