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Евгений Кузнецов — в топе главных кандидатов на обмен в НХЛ по версии Sportsnet

Евгений Кузнецов — в топе главных кандидатов на обмен в НХЛ по версии Sportsnet
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Sportsnet составил топ из 22 игроков — главных кандидатов на обмен в нынешнее межсезонье НХЛ.

В список попал российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Кроме того, в топ вошёл белорусский форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Шарангович.

Весь топ:

1. Джон Гибсон, «Анахайм Дакс»;
2. Клейтон Келлер, «Аризона Койотс»;
3. Элиас Линдхольм, «Калгари Флэймз»;
4. Евгений Кузнецов, «Вашингтон Кэпиталз»;
5. Уильям Нюландер, «Торонто Мэйпл Лифс»;
6. Митчелл Марнер, «Торонто Мэйпл Лифс»;
7. Юусе Сарос, «Нэшвилл Предаторз»;
8. Егор Шарангович, «Нью-Джерси Дэвилз»;
9. Алекси Лафреньер, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
10. Алекс Дебринкэт, «Оттава Сенаторз»;
11. Эрик Карлссон, «Сан-Хосе Шаркс»;
12. Бретт Пеши, «Каролина Харрикейнз»;
13. Трэвис Конечны, «Филадельфия Флайерз»;
14. Скотт Лоутон, «Филадельфия Флайерз»;
15. Колтон Парэйко, «Сент-Луис Блюз»;
16. Кайлер Ямамото, «Эдмонтон Ойлерз»;
17. Джей Ти Миллер, «Ванкувер Кэнакс»;
18. Ноа Хэнифин, «Калгари Флэймз»;
19. Энтони Манта, «Вашингтон Кэпиталз»;
20. Пьер-Люк Дюбуа, «Виннипег Джетс»;
21. Марк Шайфли, «Виннипег Джетс»;
22. Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс».

Отметим, что места расположены в случайном порядке.

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