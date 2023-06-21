Евгений Кузнецов — в топе главных кандидатов на обмен в НХЛ по версии Sportsnet

Sportsnet составил топ из 22 игроков — главных кандидатов на обмен в нынешнее межсезонье НХЛ.
В список попал российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Кроме того, в топ вошёл белорусский форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Шарангович.
Весь топ:
1. Джон Гибсон, «Анахайм Дакс»;
2. Клейтон Келлер, «Аризона Койотс»;
3. Элиас Линдхольм, «Калгари Флэймз»;
4. Евгений Кузнецов, «Вашингтон Кэпиталз»;
5. Уильям Нюландер, «Торонто Мэйпл Лифс»;
6. Митчелл Марнер, «Торонто Мэйпл Лифс»;
7. Юусе Сарос, «Нэшвилл Предаторз»;
8. Егор Шарангович, «Нью-Джерси Дэвилз»;
9. Алекси Лафреньер, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
10. Алекс Дебринкэт, «Оттава Сенаторз»;
11. Эрик Карлссон, «Сан-Хосе Шаркс»;
12. Бретт Пеши, «Каролина Харрикейнз»;
13. Трэвис Конечны, «Филадельфия Флайерз»;
14. Скотт Лоутон, «Филадельфия Флайерз»;
15. Колтон Парэйко, «Сент-Луис Блюз»;
16. Кайлер Ямамото, «Эдмонтон Ойлерз»;
17. Джей Ти Миллер, «Ванкувер Кэнакс»;
18. Ноа Хэнифин, «Калгари Флэймз»;
19. Энтони Манта, «Вашингтон Кэпиталз»;
20. Пьер-Люк Дюбуа, «Виннипег Джетс»;
21. Марк Шайфли, «Виннипег Джетс»;
22. Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс».
Отметим, что места расположены в случайном порядке.
- 21 июня 2023
-
16:58
-
16:25
-
15:50
-
15:25
-
14:51
-
14:26
-
13:50
-
13:25
-
12:40
-
12:33
-
11:50
-
11:25
-
10:50
-
10:25
-
09:50
-
09:20
-
08:50
-
08:25
-
03:22
- 20 июня 2023
-
23:50
-
23:25
-
22:50
-
22:25
-
21:50
-
21:25
-
20:50
-
20:25
-
19:50
-
19:50
-
19:25
-
19:25
-
19:00
-
18:50
-
18:35
-
18:20