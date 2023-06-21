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Евгений Кузнецов — в топе главных кандидатов на обмен в НХЛ по версии Sportsnet

Sportsnet составил топ из 22 игроков — главных кандидатов на обмен в нынешнее межсезонье НХЛ.

В список попал российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Кроме того, в топ вошёл белорусский форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Шарангович.

Весь топ:

1. Джон Гибсон, «Анахайм Дакс»;

2. Клейтон Келлер, «Аризона Койотс»;

3. Элиас Линдхольм, «Калгари Флэймз»;

4. Евгений Кузнецов, «Вашингтон Кэпиталз»;

5. Уильям Нюландер, «Торонто Мэйпл Лифс»;

6. Митчелл Марнер, «Торонто Мэйпл Лифс»;

7. Юусе Сарос, «Нэшвилл Предаторз»;

8. Егор Шарангович, «Нью-Джерси Дэвилз»;

9. Алекси Лафреньер, «Нью-Йорк Рейнджерс»;

10. Алекс Дебринкэт, «Оттава Сенаторз»;

11. Эрик Карлссон, «Сан-Хосе Шаркс»;

12. Бретт Пеши, «Каролина Харрикейнз»;

13. Трэвис Конечны, «Филадельфия Флайерз»;

14. Скотт Лоутон, «Филадельфия Флайерз»;

15. Колтон Парэйко, «Сент-Луис Блюз»;

16. Кайлер Ямамото, «Эдмонтон Ойлерз»;

17. Джей Ти Миллер, «Ванкувер Кэнакс»;

18. Ноа Хэнифин, «Калгари Флэймз»;

19. Энтони Манта, «Вашингтон Кэпиталз»;

20. Пьер-Люк Дюбуа, «Виннипег Джетс»;

21. Марк Шайфли, «Виннипег Джетс»;

22. Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс».

Отметим, что места расположены в случайном порядке.