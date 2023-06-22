Фарм-клуб «Вашингтона» выиграл Кубок Колдера
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«Хэрши Бирз» в седьмом матче финальной серии плей-офф Американской хоккейной лиги (АХЛ) обыграл «Коачелла Вэлли Файрбёрдс» (3:2 ОТ) и стал чемпионом лиги.
Решающую шайбу в овертайме забросил 30-летний Майк Веччионе. MVP турнира стал голкипер Хантер Шепард, сыгравший в 20 матчах.
В составе фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз» обладателем Кубка Колдера стал белорусский нападающий Алексей Протас, набравший в плей-офф 13 (5+8) очков в 20 играх. Российский нападающий Богдан Тринеев не принял участие ни в одном матче плей-офф турнира.
Сам «Вашингтон» в нынешнем сезоне в плей-офф Кубка Стэнли участия не принимал. В последний раз «Кэпиталз» выигрывали турнир в 2018 году, обыграв «Вегас Голден Найтс» — победителей Кубка Стэнли 2023 года.
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