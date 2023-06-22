Три команды хотят подписать вратаря «Филадельфии» Картера Харта

«Монреаль Канадиенс», «Оттава Сенаторз» и «Торонто Мэйпл Лифс» обратились в «Филадельфию Флайерз» по поводу обмена вратаря Картера Харта. Об этом сообщает журналист Дэвид Паньотта в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что обмен 24-летнего хоккеиста затрудняется из-за секс-скандала, в который тот попал в 2018 году в составе юношеской сборной Канады. В мае 2022 года женщина подала иск на $ 3,55 млн против Федерации хоккея Канады, юношеской сборной и восьми бывших игроков, окружавших команду 2018 года. Многие из крупнейших спонсоров Федерации хоккея Канады либо приостановили, либо полностью отказались от поддержки деятельности мужских команд. Руководство федерации было вынуждено уйти в отставку, организация лишилась ряда спонсоров. Также было инициировано новое расследование инцидента, которое на данный момент не завершено.
- 22 июня 2023
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